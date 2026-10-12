Hokko Chemical Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hokko Chemical Industry lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS lag bei 43,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokko Chemical Industry einen Gewinn von 50,63 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at