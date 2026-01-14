14.01.2026 06:31:28

Hokko Chemical Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hokko Chemical Industry hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 169,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 148,15 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 49,13 Milliarden JPY, während im Vorjahr 46,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen