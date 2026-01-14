Hokko Chemical Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hokko Chemical Industry hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 169,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 148,15 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 49,13 Milliarden JPY, während im Vorjahr 46,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

