Hokkoku Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hokkoku Financial präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 10,59 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokkoku Financial einen Gewinn von 14,24 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,98 Prozent auf 23,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at