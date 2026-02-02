Hokkoku Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hokkoku Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Hokkoku Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,27 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,94 Prozent auf 24,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at