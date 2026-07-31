Hokkoku Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Hokkoku Financial gab am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 27,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at