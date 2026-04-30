Hokkoku Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hokkoku Financial hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,23 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 5,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 55,98 JPY. Im Vorjahr waren 35,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 99,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 87,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at