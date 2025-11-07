Hokuetsu Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hokuetsu Industries präsentierte am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Hokuetsu Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at