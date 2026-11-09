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09.11.2026 06:31:29
Hokuetsu Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hokuetsu Industries hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 75,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,55 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 17,78 Milliarden JPY gegenüber 14,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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