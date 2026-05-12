Hokuetsu Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hokuetsu Industries lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 204,99 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 173,80 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 54,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at