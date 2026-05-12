12.05.2026 06:31:29

Hokuetsu Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hokuetsu Industries lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 204,99 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 173,80 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 54,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen