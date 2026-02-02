Hokuetsu Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuetsu Industries stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 65,48 JPY gegenüber 52,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Hokuetsu Industries mit einem Umsatz von insgesamt 14,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at