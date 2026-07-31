Hokuetsu Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hokuetsu Industries gab am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hokuetsu Industries 39,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 13,74 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at