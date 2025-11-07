HOKUETSU METAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HOKUETSU METAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,31 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 25,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,83 Prozent auf 5,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,56 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at