HOKUETSU METAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HOKUETSU METAL hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 57,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 39,46 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOKUETSU METAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 88,010 JPY. Im Vorjahr waren 148,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at