HOKUETSU METAL legte Quartalsergebnis vor

HOKUETSU METAL hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33,69 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 57,37 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,94 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at