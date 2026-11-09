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09.11.2026 06:31:29
HOKUETSU METAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HOKUETSU METAL hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 66,21 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,310 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOKUETSU METAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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