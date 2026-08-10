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10.08.2026 06:31:29
Hokuetsu Paper Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hokuetsu Paper Mills stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 10,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokuetsu Paper Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 72,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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