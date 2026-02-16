Hokuetsu Paper Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hokuetsu Paper Mills gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,03 Prozent auf 72,92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at