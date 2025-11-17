Hokuetsu Paper Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hokuetsu Paper Mills hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,12 JPY gegenüber 23,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,23 Prozent zurück. Hier wurden 67,43 Milliarden JPY gegenüber 75,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at