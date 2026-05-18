Hokuetsu Paper Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hokuetsu Paper Mills stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 75,03 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,59 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 92,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 287,74 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 305,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at