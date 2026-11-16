Hokuetsu Paper Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hokuetsu Paper Mills präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,12 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,23 Prozent auf 75,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at