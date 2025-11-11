Hokuhoku Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hokuhoku Financial Group hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 133,16 JPY gegenüber 87,34 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Hokuhoku Financial Group im vergangenen Quartal 61,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hokuhoku Financial Group 49,40 Milliarden JPY umsetzen können.

