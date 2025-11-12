Hokuhoku Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hokuhoku Financial Group präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 417,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hokuhoku Financial Group 331,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at