Hokuhoku Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hokuhoku Financial Group ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokuhoku Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hokuhoku Financial Group ein EPS von 101,53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at