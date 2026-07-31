Hokuhoku Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hokuhoku Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Hokuhoku Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 440,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 380,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at