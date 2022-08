Hokuhoku Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Hokuhoku Financial Group hat sich am 01.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,55 Prozent auf 50,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at