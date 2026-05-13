Hokuhoku Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Hokuhoku Financial Group hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hokuhoku Financial Group 0,410 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 452,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,22 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,65 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at