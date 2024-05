Hokuhoku Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hokuhoku Financial Group stellte am 10.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Hokuhoku Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,02 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 49,03 Milliarden JPY gegenüber 34,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 176,99 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 159,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 166,47 Milliarden JPY gegenüber 160,48 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 152,85 JPY und einen Umsatz von 148,25 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

