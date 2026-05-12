Hokuhoku Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hokuhoku Financial Group lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hokuhoku Financial Group ein EPS von 62,59 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,93 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 484,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Hokuhoku Financial Group 311,56 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 247,90 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 197,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at