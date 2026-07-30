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30.07.2026 06:31:29
Hokuhoku Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hokuhoku Financial Group stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 196,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 116,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 70,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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