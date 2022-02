Hokuhoku Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hokuhoku Financial Group gab am 01.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 51,41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 46,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at