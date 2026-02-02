Hokuhoku Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hokuhoku Financial Group hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hokuhoku Financial Group im vergangenen Quartal 391,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hokuhoku Financial Group 317,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at