Hokuhoku Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hokuhoku Financial Group hat am 10.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hokuhoku Financial Group ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hokuhoku Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 330,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,80 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,22 USD. Im letzten Jahr hatte Hokuhoku Financial Group einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,15 Milliarden USD – eine Minderung um 2,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at