Hokuhoku Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokuhoku Financial Group hat am 01.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 36,88 JPY gegenüber 51,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 42,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at