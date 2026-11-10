Hokuhoku Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokuhoku Financial Group äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 15,69 JPY gegenüber 13,32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 77,81 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hokuhoku Financial Group 61,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at