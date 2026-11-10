Hokuhoku Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokuhoku Financial Group veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hokuhoku Financial Group ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 488,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 418,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at