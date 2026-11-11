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11.11.2026 06:31:29
Hokuriku Electric Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hokuriku Electric Industry hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Hokuriku Electric Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 101,15 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 13,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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