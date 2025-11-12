Hokuriku Electric Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuriku Electric Industry lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,54 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,90 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at