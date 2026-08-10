Hokuriku Electric Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuriku Electric Industry hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 11,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hokuriku Electric Industry 10,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at