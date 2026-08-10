|
10.08.2026 06:31:29
Hokuriku Electric Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hokuriku Electric Industry hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 11,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hokuriku Electric Industry 10,09 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street zunächst wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.