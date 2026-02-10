Hokuriku Electric Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hokuriku Electric Industry präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 125,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at