Hokuriku Electric Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hokuriku Electric Industry hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hokuriku Electric Industry 49,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 253,15 JPY, nach 270,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,13 Prozent auf 43,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 43,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at