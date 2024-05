Hokuriku Electric Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokuriku Electric Industry präsentierte in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,49 JPY. Im Vorjahresviertel waren -199,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 307,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 77,30 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,22 Prozent auf 40,81 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Hokuriku Electric Industry 45,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at