Hokuriku Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hokuriku Electric Power hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 28,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hokuriku Electric Power 52,84 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Hokuriku Electric Power 203,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 225,40 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 260,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokuriku Electric Power einen Gewinn von 311,98 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 786,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 835,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at