Hokuriku Electric Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hokuriku Electric Power hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Hokuriku Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 134,01 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,02 Milliarden JPY – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hokuriku Electric Power 186,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at