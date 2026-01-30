Hokuriku Electric Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuriku Electric Power stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 58,30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 47,41 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 206,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 179,94 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at