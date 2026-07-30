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30.07.2026 06:31:29
Hokuriku Electrical Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hokuriku Electrical Construction hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,03 JPY, nach 11,21 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Hokuriku Electrical Construction 14,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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