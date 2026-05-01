01.05.2026 06:31:29

Hokuriku Electrical Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hokuriku Electrical Construction ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokuriku Electrical Construction die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 56,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hokuriku Electrical Construction 41,46 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hokuriku Electrical Construction einen Umsatz von 12,43 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 139,72 JPY gegenüber 113,89 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hokuriku Electrical Construction in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 55,61 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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