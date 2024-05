Hokuriku Electrical Construction stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hokuriku Electrical Construction ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokuriku Electrical Construction die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokuriku Electrical Construction in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 78,92 JPY gegenüber 58,16 JPY je Aktie im Vorjahr.

Hokuriku Electrical Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 53,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 44,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at