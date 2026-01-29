Hokuriku Electrical Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hokuriku Electrical Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 49,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hokuriku Electrical Construction 37,36 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,20 Milliarden JPY – ein Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hokuriku Electrical Construction 16,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at