|
29.01.2026 06:31:29
Hokuriku Electrical Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hokuriku Electrical Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 49,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hokuriku Electrical Construction 37,36 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,20 Milliarden JPY – ein Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hokuriku Electrical Construction 16,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!