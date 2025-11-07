HOKURIKU GAS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HOKURIKU GAS hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -149,370 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 12,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at