HOKURIKU GAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HOKURIKU GAS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 54,87 JPY gegenüber -74,990 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 15,35 Milliarden JPY gegenüber 15,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at